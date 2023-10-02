وقف مدير مجمع مدارس عن العمل في مرسى مطروح للإهمال

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال جولة تفقدية، سير العملية الدراسية في يومها الثاني بعدد من مدارس مدينة مرسى مطروح.

واستهل وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، جولته التفقدية بمتابعة طابور الصباح وانتظام الدراسة بمجمع العوام الابتدائي 1 بمنطقة السنوسية، بحضور هدي إبراهيم مدير عام الشؤون التنفيذية، حيث اطمأن خلالها على انتظام الطلاب بالفصول التعليمية، مع الالتزام الكامل بالكتاب الدورى رقم 36 لسنة 2023، وكذلك شرح المعلمين للحصص الدراسية للصفين الأول والثاني الابتدائي، مؤكدا لإدارة المجمع على توفير الرعاية الكامله للتلاميذ والاهتمام بهم والارتقاء بمستواهم الدراسى.

تحديد موعد ثابت لمقابلة أولياء الأمور

ووجه وكيل تعليم مطروح بضرورة تحديد موعد يومي ثابت لمقابلة أولياء الأمور، وذلك لضمان انتظام سير العملية التعليمية مع الحرص على التواصل المباشر والإيجابي مع المجتمع المحلي المحيط، للمساهمة في حل أي عقبات تواجه مسار العمل.

استبعاد مدير المجمع للإهمال

وتطبيقا لسياسة الثواب والعقاب، قرر وكيل الوزارة استبعاد مدير مجمع العوام للإهمال في أداء واجباته الوظيفية.

كما تابع وكيل الوزارة لحي الزيتون بقرية القصر مسار العملية التعليمية بمدرسة المهولة للتعليم المجتمعي، وتابع مستوي الطلاب في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية.