انتظام الدراسة في جميع المعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، مجمع معاهد كفر الشيخ الابتدائي والثانوي، للاطمئنان على مدى انتظام سير العملية التعليمية.‏

متابعة فعاليات الإذاعة المدرسية

وحرص رئيس المنطقة على التواجد مبكراً لمتابعة فعاليات الإذاعة المدرسية من أرض طابور الصباح لمعهدي كفر الشيخ الابتدائي، ومحمد رجب الابتدائي النموذجي، ومعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، مهنئاً العاملين بالمعهد والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي ‏الجديد 2023 - 2024، ودعا الطلاب إلى البدء بقوة وثقة، مؤكداً أنّ من يملك العلم لا ينهزم؛ بل يسمو بدرجات نحو القمم، ولا يكون ذلك إلا بالاجتهاد والمثابرة.

«شهاوي» يشدّد على ضرورة انضباط العملية التعليمية

وشدّد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية على ضرورة انضباط العملية التعليمية، والتعاون والعمل بكل جهد وإخلاص وتفان، من أجل الطلاب، ليحصلوا أعلى الدرجات، ويرفعوا شأن الأزهر الشريف.

وفي سياق متصل، التف طلَّاب وطالبات معاهد وروضات كفر الشيخ الأزهرية بعلم مصر بطابور الصَّباح في ثالث أيام الدراسة، وذلك والنشاط وبوجوه تعلوها البهجة والأملي