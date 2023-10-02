بريطاني يسافر إلى الضفة الغربية سيرا على الأقدام للتضامن مع الفلسطينيين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن بريطاني يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية، بالذهاب إلى فلسطين سيرا على الأقدام.

وقال التقرير: «صمت دولي على الانتهاكات التي تحاصر الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، تقابله بعض القلوب الصادقة التي تحاول أن تؤازره الفلسطينيين في مسيرة كفاحهم».

وأضاف: «من بريطانيا قرر الباحث الاجتماعي المتقاعد مايك بومن أن يسير على قدميه نحو فلسطين؛ تعبيرا عن تضامنه مع الفلسطينيين ولتسليط الضوء على ما يحدث لهم وعلى محنة اللاجئين، قطع بومان أكثر من 1700 كيلو متر حتى وصل إلى مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة».

وتابع: «بدأ بومن في أبريل الماضي وعبر على قدميه 7 دول نحو فلسطين، وأكد أنه أراد أن يصل مع اقتراب ذكرى النكبة التي مثلت بداية نزوح الفلسطينيين من الأراضي التي عاش فيها أجدادهم، ولا تزال النكبة مستمرة في وضعٍ مخزٍ على حد وصفه».

واستطرد: «مر بالعديد من الصعوبات في الدول التي مر بها، وبالرغم من تعبه الشديد، إلا أنه عبر سعادته وارتياحه فور وصوله كان يشعر بالخوف من عدم سماح القوات الإسرائيلية بدخوله واحتجازه، وأكد أنه زار فلسطين المحتلة عدة مرات، وتعلق قلبه بها وأصبح لديه أصدقاء يسعد بلقائهم، وعادة ما يلتقي بومن بمنظمات أثناء وجوده في أريحا ليبحث معه كيفية مساندة القضية الفلسطينية».