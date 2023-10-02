«مستقبل وطن» يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بحفل غنائي في شبرا الخيمة

يشهد ميدان المؤسسة العمالية في مدينة شبرا الخيمة، في الرابعة من عصر اليوم، حفلا غنائيا ضخما ينظمه حزب مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين، حيث تم تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور من كل أنحاء المحافظة.

نجوم حفل انتصارات أكتوبر في ميدان المؤسسة بالقليوبية

وأعلنت أمانة مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، أن الحفل ينطلق الساعة الرابعة مساء اليوم، بالأغاني الوطنية في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، ويحييه الفنانون محمود الليثي وعصام صاصا وعمرو الجزار وحمادة مجدي ومحمد عبدالمنعم وهوبا وحمادة الأسمر ومجدي القاسم، على أن يكون حضور المواطنين مجانا من مختلف أنحاء المحافظة.

برنامج حفل انتصارات أكتوبر بالقليوبية

وأوضح بيان مستقبل وطن والقوي السياسية بالقليوبية، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر سينطلق في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم، بتشغيل الأغاني الوطنية، ليحيي الحفل بعدها الفنانين نجوم الحفل من خلال تقديم فقرات غنائية متنوعة.