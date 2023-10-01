طفرة غير مسبوقة.. 9 سنين من الإنجازات بقطاع الصحة في القليوبية

شهدت محافظة القليوبية قفزة كبرى في مجال القطاع الصحي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرى تطوير وتحديث المستشفىات الكبرى والمراكز الطبية والوحدات الصحية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة بمختلف تخصصاتها، بهدف توفير خدمة آدمية ولائقة لأبناء المحافظة.

تستعرض«الوطن» أهم الإنجازات التي حدثت على مدار 9 سنوات، بقطاع الصحة والذي كان للمحافظة نصيب كبير منها، حيث تم إنشاء وتطوير المستشفيات التخصصية والمركزية وتوفير خدمة طبية من خلال 35 مشروعا تهدف لتوفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

تطوير 5 مستشفيات مركزية وبنها الجامعي الجديد

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن» أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في منشآت ومستشفيات القطاع الصحي، شملت تطوير مستشفيات، بجانب 20 وحدة صحية ومركز طبي بلغت تكلفتها 467 مليون جنيه، وجاري العمل في 10 مشروعات جديدة بمستشفيات: القناطر الخيرية، طوخ المركزي الشاملة بشبين القناطر، العبور التخصصي، بإجمالي تكلفة تصل 2.6 مليار جنيه، بجانب تطوير مستشفىات بنها التعليمي والتأمين النموذجي ببنها، والمستشفى الجامعي ببنها الجديد بتكلفة 7 مليارات جنيه.

مستشفيات جديدة بالخصوص وبهتيم

أوضح محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أن هدية الرئيس لأهالي القليوبية في مجال القطاع الصحي، تضمنت توفير قطعة أرض لإنشاء مستشفى بهتيم جديد بحي شرق شبرا الخيمة على مساحة 4.5 فدان مملوكة للإصلاح الزراعي جنوب الطريق الدائري، وتم العرض على وزير التنمية المحلية للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لإصدار قرار التخصيص طبقًا للآلية الجديدة المقررة بقانون الإصلاح الزراعي.

بالإضافة لتوفير أرض لإنشاء مستشفى الخصوص الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في هذا الشأن على مساحة 30 ألف متر أملاك خاصة، وجاري التنسيق للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لنزع ملكية تلك المساحة.

وأضاف محافظ القليوبية أنه جرى دفع الأعمال للانتهاء من تطوير مستشفى طوخ المركزي، والتي تحتوي على 13 عيادة خارجية، ووحدة معالجة وصيدليتين وغرفة الغازات و 3 غرف للأشعة، وغرفة عمليات الطوارئ وغرفة الإنعاش تحتوى على 2 سرير، وغرفة طوارئ عظام وجراحة ووحدة الغسيل الكلوى بعدد 20 سريراً، وغرفتي عمليات وغرفتي عمليات مناظير وعناية مركزة بقوة 23 سريرا إلى جانب غرفة عزل و 3 معامل شاملة، وقسم قسطرة القلب، وغرف مرضى نساء وولادة وأطفال سعة 40 سريراً و 19 حضانة للأطفال المبتسرين، وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية.

جهود المبادرات الرئاسية في مجال الصحة

أوضح محافظ القليوبية أن من أهم إنجازات الرئيس السيسي في مجال الصحة، كانت المبادرات الرئاسية 100 يوم صحة، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تعد جزء من إنجازات الدولة والرئيس خلال الـ 9 سنوات الماضية، حيث أن المبادرات موجودة في كافة مراكز الرعاية الأساسية، وكل مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن وجود فرق متنقلة على مدار الساعة.