إنجازات 10 سنوات.. استثمارات بـ95 مليار جنيه في القليوبية من 2014 حتى الآن

95 مليار جنيه، كانت إجمالي قيمة هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، لمحافظة القليوبية على مدار الـ10 سنوات الماضية، حيث شهدت المحافظة استثمارات ضختها الدولة خلال عهد السيسي، في الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن، في مجالات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والإسكان والطرق والنقل ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وحياة كريمة والخطط الاستثمارية للتنمية المحلية والزراعة وغيرها من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين.

825 مليون جنيه للخطة الاستثمارية 2024

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ المحافظة كانت في بؤرة اهتمام الرئيس والحكومة خلال الفترة الماضية، وحظيت باستثمارات وصلت 95 إلى مليار جنيه، مشيرًا إلى أنّ الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية للعام المالي 2023 - 2024، تبلغ حوالى 825 مليون جنيه مخصصة لمشروعات رصف الطرق والكباري والأنفاق ومشروعات النظافة وتحسين البيئة ومشروعات الكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور، ومشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

التطوير الحضاري لميادين المحافظة

وأوضح محافظ القليوبية، أنّ المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ مشروعات تطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، وكذا تطوير كورنيش النيل، لإيجاد متنفس لأبناء المحافظة في إطار إجراءات الحكومة وتنفيذ المشروعات لإشاعة الرضا بين المواطنين، مشيرًا إلى أنّ أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها تبلغ نحو 210 أمتار ومتوسط عرض 25 مترًا بتكلفة 42.2 مليون جنيه، حيث تضمنت الأعمال رصف وإنارة وتشجير الشارع الرئيسي في الاتجاهين، بطول 1 كم وعرض 20 مترًا واستحداث ميدان في نهاية المشروع.

كما جرى رصف وإنارة وتشجير شارع المعهد الديني، باعتباره مدخل المشروع بطول 275 مترًا وعرض 15 مترًا، ورصف وإنارة شارع 8 باعتباره مدخل المشروع بطول 500 متر ومتوسط عرض يصل إلى 13 مترًا.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه من أهم المشروعات الكبرى التي تمثل هدية من الحكومة لأبناء القليوبية، مشروع تطوير ممشى أهل مصر بمراحله وقطاعاته المختلفة، ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لأحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

وأضاف أنه فيما يخص أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا، تم تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تبلغ 26.3 مليون جنيه، من اعتمادات الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير، وجاري العمل في المرحلة الثانية بتكلفة بلغت 31 مليون جنيه، التي تبدأ من تقاطع الرياح التوفيقي مروراً بمديرية الطرق حتى مدخل بنها الجنوبي، مرورًا بالمصنع الحربي بطول 1300 متر ومتوسط عرض 20 مترًا.

مشروعات حيوية غيرت القليوبية

وأوضح محافظ القليوبية، أن الرئيس السيسي والحكومة، أعدا عددًا من المشروعات الكبرى في المجالات كافة، في إطار السعي لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه في القطاع الصحي، شهدت المحافظة 35 مشروعًا بتكلفة 3.1 مليار جنيه، من خلال إنشاء المستشفيات وتطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية بجانب البدء في مستشفى بنها الجامعي الجديد، الذي تصل تكلفته إلى 7 مليارات جنيه.

وأضاف أنه خلال الـ10 سنوات الماضية، شهدت جهود الرئيس والحكومة إنجاز 198 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف والصحي، بتكلفة 9.2 مليار جنيه، لتقديم خدمات آدمية للمواطنين، وتوفير كوب ماء نظيف، منها 30 محطة مياه شرب و120 مشروع صرف صحي، لتصل تغطية القرى من الخدمة إلى 75%، بعد أنّ كانت 24% قبل 2014، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف وصول نسبة التغطية إلى 94%.

وأشار الهجان، إلى أن هدايا وإجراءات الرئيس والحكومة لدعم القليوبية بالمشروعات الكبرى، لم تتوقف وتتضمن مشروعات المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها، التي وفرت مئات من فرض العمل وضمت العشرات من المصانع والمشروعات الاستثمارية في مجال المواد الغذائية والطريق الحر بنها شبرا بتكلفة بلغت 10 مليارات جنيه، الذي كان له أثرا كبيرا في إحداث نقلة في حركة الركاب والبضائع منذ دخوله الخدمة، فضلا عن تطوير كوبري عرابي بشبرا الخيمة، وكلها إنجازات ساهمت في القضاء على المشكلات المزمنة في المحافظة.