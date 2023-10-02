«المتحدة» تطرح أغنية «ورا كل نجاح» لاستعراض جهود الدولة في 10 سنوات

طرح قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أغنية جديدة للمصريين بعنوان «ورا كل نجاح» غناء المطربة شيرين يحيى على قنواتها، وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، من توزيع إيهاب كولبكس، ومكساج وماستر ماهر صلاح، ومونتاج محمد عبد المنعم إخراج شريف مصطفى.

جهود الدولة المصرية

واستعرضت الأغنية مشاهد من جهود الدولة المصرية على مدار 10 سنوات خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة، وشملت تعزيز التعاون وتكثيف الجهود في جميع المجالات إضافة إلى جهود مبادرة «حياة كريمة» في قرى الريف المصري، والتخفيف عن الأسر الأولى بالرعاية.

الجمهورية الجديدة

كما تمّ استعراض إنجازات الدولة نحو الجمهورية الجديدة، سواء في بناء الإنسان بهدف التغيير في أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره كمواطن قويم يقوم بواجباته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في ظل التطلع للتغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الإدارة وسبل الحياة.