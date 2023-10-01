اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «حكاية وطن» بالعمل مصر تعبر إلى الجمهورية الجديدة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-الدولة تؤسس للمستقبل بمشروعات قومية وبنية تحتية قوية وتأمين احتياجات المواطنين

-«السيسي» للمعترضين على المشروعات القومية: «قبل ما تهاجموا.. افهموا»

-الرئيس: استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه منهج راسخ

-إعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين يُعزّزان الاستقرار والسلم الاجتماعي

- الرئيس: الدول ذات الظروف الاقتصادية الصعبة ليس لها إلا الأفكار ودول أفريقية كثيرة لا تقدم أي دعم سواء للكهرباء أو البترول أو الغذاء

«لازم نبني ونغيّر الواقع».. وانتهينا من بناء 300 ألف وحدة سكنية بتكلفة 85 مليار جنيه.. ولن نترك أهالينا عرضة للظروف الصعبة

- وزير الإسكان: 2 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات بمشروعات القطاع والمدن الجديدة منذ 2014

- وزير النقل: تطوير 671 مزلقاناً و246 محطة سكة حديد.. ورفع كفاءة 34 ألف كيلومتر طرق

- نواب: قرارات الرئيس تنتصر للبسطاء.. و«حكاية وطن» كشف حساب لإنجازات غير مسبوقة

- اقتصاديون: مشروعات البنية التحتية أسهمت في زيادة الاستثمارات ودعمت الصناعات

«عبدالقادر»: القيادة السياسية مهتمة بتوضيح الحقائق للمصريين

و«الصيرفي»: مصر تشهد إعجازا حقيقيا في مختلف المجالات.. و«شعيب»: لولا المشروعات القومية لما تقدّمت الدولة فى الكثير من الصناعات

-«النواب» يرسل برقية دعم للرئيس السيسي

-المجلس يحيل 8 مشروعات للجان أبرزها «القانون الموحد للعقارات والضريبة على الدخل»

-سياسيون ونقابيون يطالبون «السيسي» بالترشح

«الريادة»: أنقذ البلاد من الفاشية الدينية.. و«الجيل»: ترشُّحه ضرورة لمواجهة التحديات

-إقبال من ذوي الهمم على «الشهر العقاري».. و«الفلاحين»: ندعمه لاستكمال النهوض بالريف

- «عبدالقادر»: القيادة السياسية مهتمة بتوضيح الحقائق للمصريين

الصفحة الثانية

-سياسيون ونقابيون وشخصيات عامة يطالبون «السيسي» بالترشح: أعاد مصر إلى الريادة

- إقبال من ذوي الهمم على «الشهر العقاري» لتحرير التوكيلات للرئيس: انحاز لأصحاب القدرات الخاصة.. و«الفلاحون»: ندعمه لاستكمال النهوض بالريف.. و«الجيل»: ترشحه ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

-«المهن التمثيلية»: بارقة أمل في مستقبل أفضل للفنانين.. و«الفقي»: تعامل مع الملفات بحنكة.. ووزير الزراعة الأسبق: أنجز مشروعات قومية مثل الـ1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة

-البابا تواضروس: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبني الوطن

-يجب أن نكون جميعاً يداً بيد من أجل رفعة البلاد.. والسلبية والتخاذل والكسل لا تبنى الإنسان

«فرهود»: الرئيس حقق إنجازات مهمة في مختلف المجالات من الصحة والتعليم إلى النقل والإسكان.. ومناخ الاستثمار في مصر عظيم

-رئيس الجالية المصرية في باريس: نؤيد ترشح «السيسي» لاستكمال خطة البناء والتنمية

الصفحة الثالثة

-الدولة تؤسس للمستقبل بمشروعات قومية وبنية تحتية قوية وتأمين احتياجات المواطنين

-بالعمل مصر تعبر إلى الجمهورية الجديدة

-«السيسي» للمصريين: «عايزين تبقوا بلد.. لازم نبنى ونغيّر الواقع»

- الرئيس: انتهينا من بناء 300 ألف وحدة سكنية بتكلفة 85 مليار جنيه.. ولن نترك أهالينا عرضة للظروف الصعبة

الرئيس: الدول ذات الظروف الاقتصادية الصعبة ليس لها إلا الأفكار.. ودول أفريقية كثيرة لا تقدم أي دعم سواء للكهرباء أو البترول أو الغذاء

- توجيهات فورية بالانتهاء من ميناء الإسكندرية الجديد عام 2025.. ويجب تغيير شكل العلاقة بين ملاك ومستأجري الوحدات القديمة

الصفحة الرابعة

- مشروعات البنية التحتية طفرة غير مسبوقة

الصفحة الخامسة

- الأمن الغذائي والمائي مشروعات قومية عملاقة

الصفحة السادسة

-وزير الإسكان: 2 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات بمشروعات القطاع والمدن الجديدة منذ عام 2014

- «الجزار»: إتاحة 2.7 مليون وحدة خلال 9 سنوات.. و1.3 تريليون جنيه لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة.. و300 مليار جنيه تكلفة إنشاء 860 ألف وحدة يضاف إليها دعم 35%.. و85 مليار جنيه لإنشاء 300 ألف وحدة لـ«بديل العشوائيات»

-الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية التهم 490 ألف فدان تم تحويلها إلى بناء خلال الفترة من 1985 حتى 2014

-وزير النقل: تطوير 671 مزلقاناً و246 محطة سكة حديد.. ورفع كفاءة 34 ألف كيلومتر طرق في إطار «حياة كريمة».. ومحطة «بشتيل» أكبر محطة بالشرق الأوسط

- 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير المناطق التاريخية.. والارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ.. و10 كم طول ممشى أهل مصر بالقاهرة

- خط «أبوقير» يتحول إلى مترو كهربائي والمرحلة الأولى طولها 21.7 كيلومتر

- تطوير إشارات ميكانيكية تعمل يدويا إلى إلكترونية و60 برجا على 3 خطوط رئيسية

-الدكتور علي إسماعيل لـ«الوطن»: «السيسي» قاد نهضة زراعية غير مسبوقة فى السنوات الماضية

-نائب وزير الزراعة الأسبق: مشروعات الدولة العملاقة وإجراءاتها الاستباقية عززت الأمن الغذائى رغم الأزمات

- الرقعة الزراعية زادت لـ10.3 مليون فدان.. ونسعى ليكون لدينا 12 مليون فدان فى نهاية عام 2024

الصفحة السابعة

-نواب: قرارات الرئيس تنتصر للبسطاء.. و«حكاية وطن» كشف حساب لإنجازات غير مسبوقة.. والقيادة السياسية مهتمة بتوضيح الحقائق

-اقتصاديون: مشروعات البنية التحتية أسهمت في زيادة الاستثمارات ودعمت الصناعات الوطنية.. والتنمية الجارية جذبت أنظار المستثمرين حول العالم

- «شعيب»: لولا المشروعات القومية وفائض إنتاج الكهرباء لما تقدمت الدولة في العديد من الصناعات

-مدير «البيئة والتنمية»: المنظومة المائية تشهد طفرة بفضل مشروعات المعالجة والتحلية وإنشاء القناطر الجديدة

-«أبوزيد»: التوسّع في الاعتماد على الموارد البحرية والجوفية المالحة ضرورة للاستفادة من كل قطرة مياه

- التغيرات المناخية من التحديات التي تواجهها مصر.. و55.5 مليار متر مكعب حصتنا من المياه العذبة ولا تتناسب مع الزيادة السكانية

الصفحة الثامنة

-رجعوا التلامذة.. للفصل «والجَدّ» تاني

-سور المدرسة يحكي «حكاية وطن»

-الأمهات يحتفلن بعودة المدارس: راجعين للجيم تاني

-صورة وذكرى وحفلة ورقصة.. حكايات الأطفال بدأت مع أول يوم