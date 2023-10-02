إنجازات 10 سنوات.. مبادرات صحية للقضاء على قوائم الانتظار

تعمل الحكومة جاهدة على توفير حياة كريمة لكل المصريين، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر.

أهم الإنجازات الرائدة في منظومة الرعاية الصحية

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الرائدة في منظومة الرعاية الصحية، والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية.

القضاء على قوائم الانتظار

وتضمّنت جهود 100 مليون صحة، إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الحرجة، بهدف تقليل مدة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى.

وفي إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة والطفل، جرى إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرعاية المرأة وحديثي الولادة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين.

وفي السياق ذاته، جرى إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالٍ من مسببات الإعاقة، كما جرى إطلاق المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة.