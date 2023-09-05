إجراء 57 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء 57 ألفا و675 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكل فئات المواطنين في مختلف المراحل العمرية.

إجراء عمليات جراحية مجانية

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 16 ألفا و240 عملية جراحية مجانية في مختلف التخصصات على مدار 8 أشهر الماضية، منها 9803 عملية جراحة عيون، و1303 جراحة مخ وأعصاب، و829 عملية جراحة أورام، و3357 قسطرة قلبية، و223 أوعية دموية وقسطرة طرفية، و223 قلب مفتوح، و223 جراحة عظام، و421 قسطرة بالمخ، و56 زراعة قوقعة.

مشاركة 20 مستشفى في المبادرة

وأوضحت الدكتورة إيريني عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بالمديرية، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة، وهي مستشفى المنيا العام، ومستشفى رمد المنيا، ومستشفى ملوى التخصصي، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، ومستشفى المنيا الجامعي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، ومستشفى القلب والصدر الجامعي، ومستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومستشفى مصر المحبة، ومستشفى الراعي الصالح بسمالوط، ومستشفى دار الهلال التخصصي، ومركز النيل الدولي للعيون، ومستشفى سمالوط التخصصي، ومستشفى المنيا الوطني، ومستشفى الصفوة ببنى مزار، ومستشفى رمد بني مزار، ومستشفى دير مواس التخصصي.