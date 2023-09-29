رئيس قسم الباطنة بـ«عين شمس»: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حلت مشكلات عديدة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بعين شمس سابقًا، إن قوائم الانتظار كانت مشكلة كبيرة داخل مصر لسنوات سابقة، وكان أي مريض يريد إجراء أي فحص طبي أو عمليات، أن ينتظر مدة طويلة لتوفير الكوادر الطبية والإمكانيات، والمكان الذي يساعد على هذا الإجراء الصحي.

توفير الرعاية الصحية الكاملة

وأضاف«عقبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كانت توجد عمليات معقدة، وهناك العديد ينتظر لسنوات، لكن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حلت العديد من المشكلات، التي التفت إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم الخدمات للمصريين، ولم يعد هناك قوائم للانتظار من الناحية الصحية».

وأوضح رئيس أقسام الباطنة بعين شمس سابقًا: «أصبح المواطن المصري المريض، عند طلبه حدوث إجراء طبي، يجرى اتخاذ الإجراءات سريعا، ويتحرك القائمين على ذلك الإجراء لتنتهي إجراءاته، ويتم عمل اللازم، منها كشف مجاني، وإجراء عمليات جراحية في التخصصات كافة بالمجان، واليوم أصبحت الدولة تقدم ما يريده المواطن من تكاليف وفحوصات وقررات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الخاص بالمريض، وبما يوفر الرعاية الصحية الكاملة له».

شروط التقدم بمجال الطب

ونوه الدكتور أشرف عقبة، إلى أن العمليات كانت تكلف العديد من المبالغ، وأصبحت تكلف أكثر بوجود التقدم في مجال الطب، وذلك يعطى فرصة لحصول المواطنين على الإجراءات المتقدمة الصحية، لافتا إلى أن نقطة التقدم بالطب تشمل تدريب الكوادر والأطباء على أعلى مستوى، لتقديم خدمة مميزة للمواطن، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمعاهد الصحية.