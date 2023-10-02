ضبط تجار لبيعهم سلع تموينية مدعمة في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، عدة حملات تموينية لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بيع سلع تموينية في السوق السوداء

وأسفرت الحملات التموينية عن عدد من النتائج، ففي مركزي شبراخيت ودمنهور تم ضبط 8 تجار تموينيين لبيعهم كميات كبيرة من السلع التموينية في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم تحرير 11 محضر تجميع سلع تموينية مدعمة بهدف الاتجار بها.

حملات تموينية بالبحيرة

كما شنت مديرية التموين حملة بمركزي رشيد والمحمودية، أسفرت عن ضبط مخبز قام بتجميع 463 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومخبز تصرف في 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم، عن طريق البيع بالسوق السوداء، و7 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.