تحرير 28 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية بدمنهور.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية والتموينية، والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملة تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 309 عبوات زيت سيارات منتهية الصلاحية، و9 محلات لبيعها سجائر بأزيد من السعر الرسمي، إضافة إلى ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 34 جراما للرغيف الواحد، وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة 3 أشهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، و9 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و3 مخابز توقفت عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

تحرير 6 محاضر تموينية

وحُررت 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.