إزالة المباني المخالفة وإشغالات الطرق في حملات بالدقهلية

عقد محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا طارئًا مع عدد من نواب مجلس المدينة، لمناقشة بعض الملفات المهمة بنطاق المركز، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

تواجد النوبتجيات الصباحية والمسائية

وأكد رئيس مجلس مدينة منية النصر، المرور الميداني من قبل نواب رئيس المركز على الوحدات المحلية، وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والمرور على القطاعات الحكومية المختلفة، وتواجد النوبتجيات الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى ضبط الأسواق وعدم السماح بإخفاء السلع، أو الزيادة في الأسعار والمرور الدوري على الأسواق والمتاجر وفي حالة المخالفة اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالف.

إزالة جميع مخالفات المباني والحفاظ على الرقعة الزراعية

وتابع رئيس مجلس المدينة في بيان، ضرورة إحكام الرقابة على المطاحن والمخابز، للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه، والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الجميع لخدمة المواطن، وطالب رئيس المركز، الجميع بضرورة الإخلاص في العمل والتواجد الفعال لخدمة المواطن، وتلقي شكاوى المواطنين وحسن معاملتهم، خاصة في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة بها، ومنع وإزالة كافة مخالفات المباني والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة كافة الإشغالات علي الطرق والشوارع العامة.

كما شدد على الاهتمام بملف النظافة ومتابعة أعمال النظافة بمدينة منية النصر وبالوحدات المحلية، حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي اللائق بالشارع وتحقيق السيولة المرورية، ومتابعة خروج ودخول معدات النظافة وتموين المعدات بالوقود وفقًا للمعدلات المعتمدة ومتابعة نقل القمامة إلى مقلب المنزلة وإصلاح صناديق القمامة، ومتابعة تجهيز المدارس ونظافة الفصول ودورات المياه.

ووجه باستمرار عملية المرور الميداني داخل وخارج الحيز العمراني لرصد التعديات ومخالفات البناء في المهد، وفحص المتغيرات المكانية وإزالة المخالفات على نفقة المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من أجل الحفاظ على أملاك الدولة والطرق العامة، ومنع وإزالة التعديات عليها ومسح جوانب الطرق العامة بلودرات الوحدات المحلية وتنسيق ورى الأشجار بالحدائق والجزر الوسطى.