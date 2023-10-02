الرئيس السيسي لوزير التموين: بيقولوا إنك مش مسيطر على الأسعار.. والمصيلحي: هتنزل

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلا: «الناس بتقول إن الدكتور علي مش مسيطر على الأسعار والسلع في السوق، أرجو إنك ترد عليهم».

المصيلحي: يجب الوقوف مع المواطن

وقال المصيلحي، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، إنه يجب الوقوف مع المواطن وله كل الحق أن يقول لسبب هو عنده معاناة معينة وبيروح يلاقي ده بـ 18 جنيه وعند الراجل التاني بـ 20 جنيها وعند الراجل الثال بـ23 جنيها.

وزير التموين: السوشيال ميديا بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان

وتابع: «وما أدرانا جميعا بتأثير السوشيال ميديا بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، صحيح هناك اختلافات، وكنت بتكلم أنا ووزير الزراعة ودولة رئيس الوزراء لما البصل زاد، كانت فرق عروات، ومع ذلك خدنا قرار بمنع تصدير البصل، النهارده البصل بدأ ينزل».

وواصل: «أسبوع واحد وأنا مسؤول قدام حضرتك وقدام المجتمع الرز هيبتدي ينزل، وعندي احتياطي جيد من السكر، هنزل بقواعد معينة بالسكر للي بيعبوا وهيتعدوا بسعر معين وهجتمع معاهم يوم التلات لو وافقوا ويمضوا هنتحرك معاهم وهنديهم السعر بطريقة معينة دون أن ندخل في التسعير الجبري».