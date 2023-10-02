فتح باب القيد ببرامج جودة الغذاء في جامعة المنوفية.. شروط التقديم

أعلنت كلية الزراعة بجامعة المنوفية، بدء الدراسة في برامج جودة وسلامة الغذاء والتكنولوجيا الحيوية «برامج مميزة باللغة الإنجليزية بمصروفات»، بداية من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية.

برامج جودة وسلامة الغذاء في جامعة المنوفية

وتقوم البرامج على نظام الساعات المعتمدة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم، وما يعادلها من ضمن الطلاب المقبولين بالكلية أو المحولين من كليات أخرى، والطلاب الوافدين طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ويُشترط التفوق في مادة (اللغة الإنجليزية) للقبول بالبرامج، ووفق ما يحدده مجلس الكلية.

شروط الالتحاق بالبرامج

كما تقبل البرامج، الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات معترف بها من كليات الزراعة أو العلوم أو الصيدلة أو العلوم الطبية أو التربية شعبة التعليم الزراعي، أو الإقتصاد المنزلي، شعبة التغذية وعلوم الأطعمة، أو معهد التعاون الزراعي أو كلية التربية النوعية، شعبة اقتصاد منزلي، ويجوز قبولهم للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية ببرنامجي جودة وسلامة الغذاء والتكنولوجيا الحيوية، في ضوء القواعد والقرارات المنظمة لذلك.

وحددت جامعة المنوفية، في بيان لها، أنه لا يتم القيد في برامج جودة وسلامة الغذاء والبيوتكنولوجي بالجامعة، إلا بعد استيفاء شروط القيد وسداد الرسوم المقررة.