غلق 9 منشآت وتحصيل 156 ألف جنيه غرامات فورية في 3 أحياء بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة، والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأضاف الشريف، في بيان اليوم، أنه تم غلق 9 منشآت وتحرير 57 محضرا متنوعا، و35 إنذارا، وضبط 1006 حالات إشغال، و156 ألف جنيه غرامات فورية، وذلك خلال الحملات بالأحياء.

105 آلاف جنيه غرامات في شرق الإسكندرية

وشن حي شرق، برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية، استهدفت عمارات الضباط بمنطقة مصطفى كامل، وأسفرت عن غلق وتشميع 8 منشآت، وتحرير 19 محضرا متنوعا، وإعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، والتحفظ على 263 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ105 آلاف جنيه.

32 ألف جنيه غرامات بالمنتزه ثان

ونفذ حي المنتزة ثان، برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش على المنشآت التجارية، شملت شوارع ملك حفني بحري، وسلمان الفارسي، وطريق الكورنيش، وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا متنوعا، و23 إنذارا، وغلق منشأة والتحفظ على 234 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ32 ألف جنيه.

19 ألف جنيه غرامات بالمنتزه أول

وقام حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية، ما أسفر عن تحرير 15 محضرا متنوعا، و12 إنذارا، والتحفظ على 509 حالات إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ19 ألف جنيه.