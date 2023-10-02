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عاجل.. السيسي: نستهدف إنشاء 100 مركز ضمن مشروع إنتاج البلازما

كتب:

نرمين عفيفي
02:04 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التبرع لصالح مشروع إنتاج البلازما سيدر عائدا كبيرا، ويساعد الدولة على توفير بلازما «صناعة مصرية».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنّ الدولة استهدفت إنشاء 20 مركزا في المرحلة الأولى لمشروع إنتاج البلازما، جرى تنفيذ 8 منها، ونستهدف الوصول بالعدد إلى 100 مركز.

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