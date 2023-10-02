حزب «التحرير» يطالب الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة

طالب الدكتور ممدوح عبدالحكيم، رئيس حزب التحرير، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لولاية رئاسية جديدة، لاستكمال مرحلة بناء الجمهورية الجديدة.

تحسين المستوى المعيشي للمواطن

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمد خلال السنوات الماضية على تشييد وبناء الجمهورية الجديدة، من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية التي تعد أركان ومقومات البنية التحتية لاقتصاد أي دولة في العالم، كونها ضرورة حتمية للدولة المصرية من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن البسيط.

السيسي يدير البلاد بحنكة دقيقة

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يدير سياسات البلاد بحنكة دقيقة خلال العشر سنوات الماضية، وتمكن من وضع مصر في مكانتها المستحقة بين دول العالم من خلال تعزيز شبكة العلاقات الخارجية المصرية وانفتاحها على العالم»، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الأنسب لقيادة سفينة الوطن خلال الفترة الراهنة.