وزير الصحة: 3.6 مليار جنيه تكلفة تطوير وحدات الرعاية الأساسية منذ 2014

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ الدولة كانت تنفق على خدمات غسيل الكلى 3.2 مليار جنيه في عام 2014 لعلاج 57 ألف مريض سنويًا، وفي عام 2023 أصبحت تنفق 5.5 مليار جنيه لعلاج 21.5 ألف مريض سنويا، مشددًا على أنَّ كل خدمات غسيل الكلى على حساب الدولة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار»، في كلمته، خلال جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة» ضمن فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «مفيش حد بيعمل إجراءات غسيل الكلى على حسابه الخاص، وحتى في القطاع الخاص فإننا نتحمل الانفاق على هذا المرض».

وحول منشآت الرعاية الأولية، قال وزير الصحة: «الرئيس السيسي دعمنا فيه ومصر تمتلك 5 آلاف و400 وحدة رعاية أساسية في كل قرى ومحافظات مصر وعملنا على تحسين وتطوير الأداء والخدمة فيها من أجل تخفيف الحمل على المستشفيات وبلغت تكلفة التطوير منذ عام 2014 حتى عام 2023 نحو 3.6 مليار جنيه، وبدأنا في تطوير 252 وحدة وفي نهاية هذا العام سنصل إلى 1080 وحدة وكل ذلك سيحضر المحافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل».

وواصل: «بالنسبة لمبادرة 100 يوم صحة، فإنَّها ستنتهي خلال يومين أو 3 أيام وأستأذن الرئيس السيسي يمدها 100 يوم أخرى، فقد نفذنا 35 ملايين خدمة في أقل من 90 يومًا بمثل العيادات المتنقلة والمستشفيات والوحدات، أي أن تأثيرها على الأرض كبير جدًا».