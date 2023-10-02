وزير الصحة: بناء مستشفيات بالصعيد ضمن أولويات الرئيس من 2014 لخدمة الأهالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ القضية السكانية حاكمة للقطاع الصحي نتيجة الاحتياجات الضرورية والأساسية من تطعيم وأدوية، لافتا إلى أن الصعيد لم يكن لديه مستشفيات مثل الموجودة في القاهرة والإسكندرية والمنصورة، وهذه كانت من أولويات الرئيس السيسي من 2014 للتوسع في المنظومة الصحية بكل أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزراء والمسؤولين، أنّ جائحة كورونا تحدٍ كبير أصاب مصر وأكثر ما أصابه هو القطاع الصحي على مستوى العالم، متابعا: «حينما التقينا الرئيس السيسي في بداية الأزمة مارس 2020، وعرضنا موقف العالم من إغلاقات وانهيارات المنظومات الصحية لعدم وجود سيناريو للتعامل مع الأزمة، على الفور شكل الرئيس لجنة اجتمعت أسبوعيًا للتعامل مع الجائحة وحصلت على الدعم المادي والسياسي والمعنوي، لعدم الإغلاق والتعامل مع الأزمة دون تعطيل مسيرة التنمية».