وزير الصحة: نتعامل مع الطفل قبل ولادته.. ولدينا برامج خاصة لكبار السن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ الوزارة تتعامل مع الطفل قبل أن يولد من خلال مبادرات خاصة بصحة الأم والجنين، مرورا بصحة كبار السن فوق 65 عاما، جميعهم يتلقون خططا للعلاج والمتابعة، لافتا إلى أنّ مصر مصنّفة ضمن الدول متوسطة الدخل الأدنى عالميا وفقا لنصيب الفرد في إيراد الدولة العام.

وأوضح عبدالغفار، خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزراء والمسؤولين، أنّ نصيب الفرد في المجتمع المصري من الصحة 48 دولارا، وهناك بعض الدول تنفق على المواطن نحو 280 دولارا، متابعا: «لازم يكون عندنا دخل عشان نصرف على الصحة والتعليم، مقارنة بالدول اللي حوالينا، وعددنا اللي وصل إلى 105 مليون نسمة يعتبر تحدي كبير لينا».