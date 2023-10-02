إلهام شاهين عن إطلاق اسمها على الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية: تتويج لمشواري

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة، إزاء حمل الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي اسمها، وذلك في الندوة المقامة حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

إلهام شاهين تتحدث عن مشوارها الفني بمهرجان الإسكندرية

وقالت إلهام شاهين خلال الندوة، إنها تعتبر وضع اسمها على الدورة 39 بمثابة تتويج لمشوارها الفني، الذي تجاوز حاجز الـ100 فيلم و50 مسلسلا، مضيفة أنها سبق وحصلت على جوائز عديدة خلال مشوارها الفني، ولكن حمل دورة مهرجان الإسكندرية لاسمها أكبر من أي جائزة، بحسب قولها.

إلهام شاهين: محبة كبيرة بيني وبين جمهوري

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها تكره تكرار نفسها سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولذلك تعتذر كثيرا عن أعمال معروضة عليها لعدم رغبتها في تكرار نفسها أو تقديم أدوار سبق وقدمتها زميلاتها، مؤكدة أنها لم تتوقع هذا الحشد من الحضور في ندوتها، وهو ما يعكس المحبة المتبادلة بينها وبين الناس بشكل عام.