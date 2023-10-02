سعر طن الأرز الشعير اليوم 2-10-2023.. يشهد ثباتا في الأسواق

شهد ‎سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين 2-10-2023، ثباتا كبيرا في الأسعار بالأسواق المختلفة، ليبلغ سعر الطن رفيع الحبة ما قيمته 13.5 ألف جنيه وحتى 14 ألف جنيه للطن الواحد، وفق رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، مضيفا: «نتوقع انخفاضا في الأسعار.. إحنا في ذروة الموسم، وهيكون فيه انخفاض في الأسعار».

استقرار أسعار الأرز في الأسواق

وأكد «شحاتة»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك حالة من الاستقرار تنعم بها الأسواق المصرية بالنسبة للمحصول، حيث إن سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة بلغ سعر الطن منه ما قيمته 15 لـ15.5 ألف جنيه.

وأشار رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن أسعار طن الأرز الأبيض رفيع الحبة سجلت ما قيمته 20 لـ21 ألف جنيه للطن، بينما وصل سعر طن الأرز عريض الحبة ما بين 22 لـ23 ألف جنيه للطن الواحد، مشددا على أن السوق به حالة جيدة من الاستقرار، في حين سيبدأ طرح الأرز الأبيض عريض الحبة خلال الشهر الجاري بأنواعه المختلفة.