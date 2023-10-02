سعر قنطار القطن اليوم الاثنين.. «جيزة 95» بـ10 آلاف جنيه

سجل سعر قنطار القطن اليوم الاثنين، نحو 10 آلاف جنيه للقطن جيزة 95، وفقا لما ذكره حسين أبو صدام نقيب الفلاحيين، مشيرا إلى ـن موسم جني القطن بدأ منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف «أبو صدام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قنطار القطن حاليا يعد سعرًا عادلًا للمزارعين وبه هامش ربح جيد، موضحًا أن القطن من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة للفلاح وللدولة أيضا، حيث يعول الفلاح على القطن في سداد مديونياته؛ لأنه أكثر المحاصيل ربحا رغم تكاليف الزراعة العالية وطول مدة زراعته في الأرض والتي تزيد على الـ5 أشهر.

سعر قنطار القطن اليوم

وأكد نقب الفلاحين، أن هناك تراجعًا في أسعار القطن عالميا، موضحًا في سياق آخر أن القطن المصري محصولًا زراعيًا وصناعيًا، ويمثل المادة الخام الأساسية لصناعة الغزل والنسيج، كما أنه يتميز بالصفات الغزلية الممتازة، بالإضافة إلى التجانس والتماثل بين هذه الصفات مما يقلل من الفاقد أثناء التصنيع.

مساحة القطن في الموسم الجاري بلغت نحو 334 ألف فدان

وأعلن معهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحة المزروعة من القطن في الموسم الجاري بلغت نحو 334 ألف فدان، فيما بلغ حجم إنتاج مصر من القطن خلال الموسم الماضي 2021-2022 مليونًا و800 ألف قنطار قطن ظهر، وينتج عنه بعد عملية الحلج 2 مليون و200 ألف قنطار قطن شعر.