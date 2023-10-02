شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2-10-2023، استقرار في البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المعلنة على مواقع البنوك الرسمية في بداية تعاملات اليوم، وبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 للشراء، و8.25 جنيها للبيع.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2-10-2023 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعرالريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراءً و8.22 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

فيما وصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس إلى 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين داخل ميد بنك فيبلغ 7.97 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.