أطعمة تمنع امتصاص «الهيموجلوبين».. نقصه تسبب في وفاة الفنان محمد فريد

الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين في الجسم، ضرورة لمحاربة الأمراض المرتبطة بالدم، لأنه بروتين موجود بشكل أساسي في كريات الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وتعمل كحواجز ميكانيكية وكيميائية حيوية ضد العدوى والبكتيريا وطفيليات الدم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أبرز الأطعمة التي تمنع امتصاص الهيموجلوبين.

أطعمة تمنع امتصاص الهيموجلوبين

هناك أطعمة تمنع امتصاص الهيموجلوبين، لمكافحة أنيميا نقص الحديد، منها تناول الأغذية الغنية بفيتامين «سي» مثل البقدونس والليمون والكيوي والجوافة لتحفيز امتصاص الحديد، وفقا لما ذكره مجدي بدران استشاري المناعة في تصريحات لـ«الوطن».

وجاءت من ضمن الأطعمة التي تمنع امتصاص الهيموجلوبين: «الفول مع البيض أو اللحوم مع البقول، والعدس، والخضراوات الورقية الخضراء كالسبانخ والملوخية، والخرشوف، والعسل الأسود، والفواكه المجففة، والمكسرات»، كما يفضل تجنب الأطعمة المقللة لامتصاص الحديد مثل: «الشاي والقهوة والكالسيوم والشوكولاتة».

وهناك أشياء أخرى تساعد على عدم امتصاص الهيموجلوبين، منها علاج الطفيليات المعوية، ومكافحة العدوى بها، الاهتمام بالتثقيف الصحي، والنظافة الشخصية، ومكافحة التلوث البيئي.

حمض الفوليك أيضا من ضمن الأشياء التي تحمي من نقص الهيموجلوبين في الدم، حيث يلعب العديد من الوظائف المهمة في الجسم، إذ قد يثبط نقص الفولات نمو كرات الدم الحمراء مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين وفقا لموقع«healthsite».

ويساعد حمض الفوليك على إنتاج «الهيم» وهو أحد مكونات الهيموجلوبين، وهناك بعض المصادر الجيدة للأطعمة الغنية بحمض الفوليك، وتشمل: الأرز ولحم البقر والفول السوداني والفاصوليا والأفوكادو والخس.

علامات الإصابة بأنيميا نقص الحديد

هناك علامات عديدة تدل على الإصابة بأنيميا نقص الحديد منها:

الإعياء.

ضيق التنفس.

شحوب لون الجلد.

زيادة اللون الأزرق فى بياض العينين.

العصبية.

زيادة معدل ضربات القلب.

الصداع.

التهابات اللسان.

صعوبة التركيز

الدوخة.

هشاشة الأظافر.

تشقق زوايا الفم.

تكرر الالتهابات..

أضرار أنيميا نقص الحديد

تؤدي أنيميا نقص الحديد إلى الشعور بالكسل والخمول، وقلة التركيز وتدهور الأداء الدراسي لدى الأطفال، وفقا لما نشرته وزارة الصحة والسكان، إذ يحتاج الجسم إلى الحديد وفيتيامين «ب 12» وأيضا حمض الفوليك لإنتاج كريات الدم الحمراء.

وبحسب وزارة الصحة، فإن نقص الهيموجلوبين في الدم، يعني أن الشخص يعاني من نقص في كريات الدم الحمراء، التي تحتوي على الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين لكل أنحاء الجسم.

يشار إلى أن نقص الهيموجلوبين في الدم، تسبب خلال الساعات الماضية في وفاة الفنان محمد فريد، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.