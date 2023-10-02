تحالف الأحزاب: المشروعات القومية عالجت الكثير من المشكلات المجتمعية

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وعضو مجلس الشيوخ، بالمجودات التي بذلتها الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية لتحديث البنية التحتية للاقتصاد القومي للبلاد من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية التي لعبت دورا مهما في دفع قاطرة الاقتصاد القومي.

تحالف الأحزاب المصرية

وقال تيسير مطر، في تصريحاته لـ«الوطن»، إنّ الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لقواعد البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية وشهدت قطاعات الدولة حالة غير مسبوقة من الإنجازات سواء على المستوى اللوجستي أو الخدمي، بإطلاق سلسلة مشروعات قومية كان لها دور مهم في تعزيز مقومات اقتصادنا القومي الذي ينعكس بتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.

المشروعات القومية

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية قائلا: «جميع المشروعات القومية التي أطلقت على مدار الفترة الماضية عالجت مشكلات مجتمعية كبيرة كان أبرزها التوزيع الجغرافي لسكان مصر، والتي لعبت المدن الجديدة دورا مهما في إعمار الصحراء وتحويلها لمجتمعات عمرانية مأهولة بالسكان».

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه مثمنا جهود القيادة السياسية في تعزيز مقومات الاقتصاد القومي بمشاريع تنموية طويلة الأمد.