تحالف الأحزاب المصرية يطالب الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة

طالب تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

دعم ترشيح الرئيس في الانتخابات المقبلة

وقال المهندس تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في تصريحاته لـ «الوطن» إن جميع أحزاب التحالف أجمعت على ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، كونه الأمثل والأجدر للعبور بسفينة الوطن خلال الفترة الحالية، ولاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية ومشروعات تعزيز البنية التحتية، التي تهدف جميعها لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وترفع من المستوى المعيشي للمواطن المصري.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن التحالف يرفع شعار «اترشح يا سيسي»، واثقين في أنه لن يخذل الشعب وسيترشح للانتخابات المقبلة.

وكان عدد من رؤساء تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا أقدموا على مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.