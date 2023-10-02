حزب إرادة جيل: المشروعات القومية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني قوي

أشاد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بقاطرة المشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية على مدار 10 سنوات الماضية.

حزب إرادة جيل

وقال محسن الفحام، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة على مدار الفترة الماضية لعبت دورا هاما في تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الخارجية، حيث عانت مصر ما بعد فترة 2011 من عدد من المشكلات الاقتصادية والبنية التحتية، وكان أبرزها نقص الطاقة البترولية وعدم توافر الكهرباء، وصعوبة حركة التنقل بين المحافظات وبعضها البعض، موضحا أن تلك المشكلات وغيرها كانت حائط سد أمر حركة تقدم الاستثمار في مصر.

المشروعات القومية

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل قائلا «حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في عام 2014 اتجه إلى إنهاء تلك المشكلات ومعالجتها بشكل جذري، من خلال إطلاق حلقة متكاملة من المشروعات القومية، لتعزيز قواعد البنية التحتية للاقتصاد القومي، مثل المشروع القومي للطرق لربط المحافظات ببعضها البعض، وتسهيل حركة التنقل، ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية والمتجددة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الكهرباء، وهو ما حدث بالفعل، حتى أصبحنا ضمن الدول المصدرين لها».

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية تعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني قومي صلب.