رئيس حزب إرادة جيل: الشباب الواعي استعاد وطنه في 30 يونيو

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن المصريين كانوا يعيشون أياما صعبة وأجواء سوداء قبل ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو، قائلا: «محدش كان شايف غير السواد وشفنا حقد وضغينة وقتل واستحواذ على مقدرات وطن».

وأضاف النائب تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الشباب الواعي استعاد وطنه في 30 يونيو، متابعا: «كان كل أملنا نشوف مصر تاني والشعب المصري كله كان عنده رفض تام لكل ما يحدث من الإخوان وشوفناهم على حقيقتهم في السنة اللي حكموا فيها».

مصر ملك للمصريين

وتابع: «كان مبدأ الإخوان أنا ومن بعدي الطوفان، و30 يونيو قالت الحقيقة إن مصر للمصريين وكل مصر كانت ترفضهم ودي حالة فضلت مستمرة من وقتها حتى الحوار الوطني الآن، وبيان 3 يوليو كان رسالة قوية للعالم كله أن مصر ملك للمصريين وليست للإخوان، وقدرت القوات المسلحة تحمي إرادة الشعب وتعود مصر إلى أبنائها».