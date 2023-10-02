بالأرقام.. «حكاية وطن» يكشف إجمالي المشروعات المنفذة في قطاعي التعليم والصحة

تحظى تنمية الإنسان والارتقاء به وتوفير احتياجاته الأساسية باهتمام بالغ من قبَل الدولة المصرية، التي عمدت خلال السنوات التسع الماضية، بكل السبل والآليات الممكنة، لتحقيق ذلك.

تطوير ورفع كفاءة المستشفيات

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ تكلفة 1135 مشروعًا تم وجارٍ تنفيذها لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف بلغت 91.5 مليار جنيه.

وأوضحت أن إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة في قطاع الصحة والمبادرات خلال 9 سنوات بلغت 246 مليارات جنيه، وقيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطويـر التعليم قبل الجامعي في مصر بلغت 500 مليون دولار.

كما بلغت إجمالي تكلفة تنفيذ8041 مشروع في قطاع التعليم قبل الجامعي خلال تسع سنوات 80 مليار جنيه، مشيرة إلى حدوث زيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بزيادة تعادل %112 خلال السنوات الخمـس الماضية بلغت 52.5 مليار جنيه.

وأن إجمالي عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014 بلغت 96 جامعة، فضلا أن إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة في قطاع الثقافة خلال 9 سنوات بلغت 8.2 مليار جنيه.

وإجمالي عدد دور المسارح العامة حتى عام 2023 بزيادة 88 دور مسرح مقارنة بعام 2014 بلغت 148 مسرحًا، كما أن إجمالي عدد الطلاب المسـتلمين للتابلت بعموم محافظات الجمهورية بلغت 3.3 مليون تابلت.

وأشار إلى أن مصر تقدمت في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ احتلت المركز 85 عام 2023 مقابل المركز 134 عام 2014 بلغت 49 مركزًا.