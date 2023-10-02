الرئيس السيسي يروي قصة نجاح إنشاء جامعة زويل: الفهم والإصرار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ هناك فارق بين الفكرة وتنفيذها، موضحًا: «الدكتور زويل رحمه الله جالي في عام 2014 وقالي عاوز أعمل جامعة زويل، فقلت إيه المطلوب مني؟! قالي ولا حاجة».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «قالي عاوز الهيئة الهندسية تنفذ، قلت له يا دكتور زويل هل تضمن تبرعات إقامة هذه الجامعة؟! فقال: طبعا، وكان معاه 500 مليون جنيه، فقلت له ستعتمد على تبرعات الناس، ولو لا قدر الله حصل حاجة، يبقى خلاص والهيئة الهندسية تكمل المشروع عشان ميصحش».

وتابع رئيس الجمهورية موجهًا حديثه للمصريين: «مش كل فكرة ممكن تنجح إلا إذا كنت هتعمل حاجتين، فاهم كويس هتعمل إيه وتصر على إنك تنجحها ومتسيبهاش».