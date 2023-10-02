إيرادات فيلم «دولارات دولارات» يحقق 9 آلاف جنيه في يوم واحد

حقق فيلم «دولارات دولارات» بطولة نضال الشافعي ومنة فضالي، أرقامًا متواضعًا في شباك التذاكر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وعلى الرغم من أنه يُعد أحدث الأفلام الموجودة في دور العرض، أخفق في التنافس على المراكز الأولى.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ إيرادات فيلم «دولارات دولارات»، خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغت 9325 جنيهًا فقط، ليأتي في المركز السابع بين الأفلام المُنافسة.

وتدور أحداث فيلم «دولارات دولارات» في إطار تشويقي ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة، وتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب، وذلك في إطار تشويقي.

فيلم «دولارات دولارات» من بطولة الفنان صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وشيما الحاج، وعلاء مرسي، وأمينة، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وإبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، وصبري عبدالمنعم، ومحمود فارس وعلاء زينهم، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضري.