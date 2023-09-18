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العرض الخاص لفيلم «دولارات دولارات» غدًا بحضور أبطاله

كتب:

أحمد حسين صوان
10:43 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
أبطال وصُنّاع فيلم دولارات

أبطال وصُنّاع فيلم دولارات

يحتفل أبطال وصُنّاع فيلم «دولارات دولارات» بالعرض الخاص للفيلم، غدًا الثلاثاء، في أحد دور العرض داخل مول تجارية في مدينة السادس من أكتوبر، بعد فترة طويلة من تأجيل عرض العمل تجاريًا.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم «دولارات دولارات»، طرحت الأغنية الدعائية للعمل، قبل أيام، عبر موقع يوتيوب، حيث تحمل اسم فدان خيانة، وهي من غناء أمين خطاب.

وتقول كلمات أغنية فدان خيانة: 

سابك تعيش لوحدك.. مالوش يعيش الحلو معاك

ويا ريت تسامحيني يا نفسي عشان ياما جيت على نفسي

آآمن مين يا دنيا وناسك غدارين

عايشين في دور الملايكة لكن دول شياطين

مش ​​هانت لا دي اتهانت العشرة ويا السنين

ودوني أرض تانية وهاتولي بشر سالكين

هاتولي حد صافي يكون نضيف ويحبني

أبطال فيلم دولارات دولارات

فيلم دولارات دولارات، من بطولة الفنان صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وشيما الحاج، وعلاء مرسي، وأمينة، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وإبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، وصبري عبدالمنعم، ومحمود فارس وعلاء زينهم، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضري.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.