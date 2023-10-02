الرئيس السيسي: مستعدون لإنشاء مستشفى يقدم الخدمات بالمجان لكن بإدارة عالمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ وزير الصحة حينما عرض عليه مخطط تطوير معهد ناصر، طالبه بتطويره في إطار تحويله إلى مدينة طبية عالمية مهما كانت التكلفة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، «أقرا جرائد كثيرة، وأتعلم مما تكتبون، وأقول لكل من يطرح فكرة، أن يدرك جيدا مقومات النجاح، حتى يستطيع إنجاح فكرته وتطبيقها على أرض الواقع».

وتابع رئيس الجمهورية: «مستعدون لإنشاء مستشفى عالمي في مصر الآن، ويديره مستثمر، بحيث نشتري منه الخدمة ولكن نقدمها مجانًا للمواطنين، ويصبح بإدارة عالمية»