إجراء 3420 عملية قلب مفتوح للأولى بالرعاية مجانا في المنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، جمعية الأورمان فى تنفيذ 3420 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة المنوفية، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

جهود جمعية الأورمان في مساعدة الأولى بالرعاية

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

دعم مرضى القلب

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة تكلفة العلاج، والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.

وأشار الى أن جمعية الاورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية، أو ثقوب فى القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.