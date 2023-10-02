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عمر كمال يُحذر جمهوره من حفل السويس: «خلوا بالكم ده نصب»

كتب:

أحمد حسين صوان
03:18 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
عمر كمال

عمر كمال

حذر الفنان الشاب عمر كمال، جمهوره، من الانجراف وراء الشائعات التي تروج لمُشاركته في حفل غنائي ضخم، مع حسن شاكوش، وحمو بيكا، وحودة بندق، ومسلم، وعصام صاصا، يوم 11 أكتوبر الجاري.

وأكد عمر كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه لا صحة إطلاقًا لهذه المزاعم، لاسيما وأنّ قيمة التذكرة تصل إلى 1200 جنيه، لافتًا إلى أنه لم يتعاقد على هذا الحفل من الأساس.

وقال عمر كمال: «لأخواتى وحبايبى في السويس بلدى.. الحفلة دي مضروبة ومش حقيقة ونصب خلو بالكم.. وإن شاء الله أشوف أخواتى وحبايبى في السويس في أكبر حفلة هتتعمل في العيد القومى، ومش أنا بس اللى جاى.. فيه نجوم كتير بتحبوهم».

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.