«الموسيقيين» تعلن رفع الإيقاف عن عمر كمال

أنهت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإيقاف الفنان عمر كمال الذي جرى اتخاذه ضده وحمو بيكا بسبب تقديم أغنية بها إساءة للمرأة المصرية والعربية.

رفع إيقاف عمر كمال

وأصدرت النقابة بيانا بعنوان «رفع إيقاف» جاء فيه: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية التي تفيد بانتهاء مدة إيقاف عمر محمد كمال محمود الشهير بعمر كمال شعبة غناء شعبي، لذا تقرر رفع الإيقاف عن المذكور ويحق له العمل تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته».

نجاح عمر كمال بمهرجان العلمين

وأحيا عمر كمال حفلة بمهرجان العلمين الجديدة، مؤخرا، وأعرب عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور حول حفله في مدينة العلمين الجديدة، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين.

وقال عمر كمال، لـ«الوطن»، إنّ القائمين على المهرجان يدفعون المطرب للدخول في منافسة مع نفسه، قائلًا: «المطرب مش بيستفاد أنه بيقف أدام قطاع ضخم من الجمهور فقط، كمان هناك دعاية جيدة جدًا خلال الفترة التي تسبق موعد الحفل، فضلًا عن عرضه عبر قنوات التليفزيون وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، إذ أنّ ذلك يدفع المطرب لبذل قصارى جهده لتقديم حفل غنائي مميز».