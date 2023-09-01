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عمر كمال يبدأ حفله في مهرجان العلمين على أنغام «هنعمل لغبطيطا»

كتب:

ياسمين محمود
01:31 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
عمر كمال

عمر كمال

بدأ مؤدي المهرجانات عمر كمال حفله المقام حالياً بمهرجان العلمين بأغنية «هنعمل لغبطيطا»

أعرب عمر كمال في بداية الحفل عن سعادته وسط جمهوره قائلا: «مبسوط إني معاكم هعملكم حفلة تنبسطوا بيها».

عمر كمال يروج لحفله في العلمين

وروّج عمر كمال، منذ أيام لحفلة في العلمين الجديدة عبر حسابه على «إنستجرام»ونشر عمر كمال البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «حفلتي في مهرجان العلمين الساحل الشمالي الخميس الجاي 31 أغسطس بإذن الله».

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