عمر كمال يفاجئ جمهوره بالغناء لتامر عاشور في مهرجان العلمين

فاجأ مؤدي المهرجانات عمر كمال جمهوره خلال حفلة بمدينة العلمين المقام حاليا بغنائه للمطرب تامر عاشور أغنية «أنت اخترت» التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء.

عمر كمال في مهرجان العلمين

كما قدم عمر كمال خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيره القديمة والحديثة التي أشاد بها الجمهور خلال الحفل.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

يأتي عمر كمال بعد عدد من الحفلات الغنائية الناجحة التي قدمت ضمن فعاليات المهرجان من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم واليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.