رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عمر كمال يفاجئ جمهوره بالغناء لتامر عاشور في مهرجان العلمين

كتب:

ياسمين محمود
01:46 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
عمر كمال

عمر كمال

فاجأ مؤدي المهرجانات عمر كمال جمهوره خلال حفلة بمدينة العلمين المقام حاليا بغنائه للمطرب تامر عاشور أغنية «أنت اخترت» التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء.

عمر كمال في مهرجان العلمين

كما قدم عمر كمال خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيره القديمة والحديثة التي أشاد بها الجمهور خلال الحفل.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

يأتي عمر كمال بعد عدد من الحفلات الغنائية الناجحة التي قدمت ضمن فعاليات المهرجان من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم واليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.

اقرأ المزيد:

عمر كمال يبدأ حفله في مهرجان العلمين على أنغام «هنعمل لغبطيطا»

عمر كمال: «مهرجان العلمين حاجة تشرف»

الفنان عمر كمال: أشكر «المتحدة» على الدعوة.. وحسيت كأني أول مرة أغني في مصر

عمر كمال: هناك مفاجآت ضخمة في حفلي بمهرجان العلمين

استعدادات نهائية قبل انطلاق حفل عمر كمال بالعلمين الجديدة
بقلم ياسمين محمود