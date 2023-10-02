سقوط أمطار خفيفة على شمال سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

تشهد محافظة سيناء في الوقت الحالي، سقوط أمطار خفيفة على غالبية المناطق بقرى ومدن المحافظة، حيث بدأت الأمطار في التساقط من بعد ظهر اليوم، بعد تكاثر الغيوم بسماء المنطقة، وانخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح باردة على المناطق الساحلية والصحراوية.

رفع الاستعدادات القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

وأكد مجلس مدينة العريش في بيان اليوم، أنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة جميع الاحتمالات، مضيفًا أنه تم تنظيف بيارات الصرف الصحي، والعمل على إزالة الرمال من الشوارع التي تعيق حركة دخول المياه الجارية إلى غرف الصرف الخاصة بالأمطار.

تنظيف مجرى سد الوادي بالعريش

وجرى تنظيف منطقة جسر الوادي، ومناطق مجرى السيل من الزراعات الخفيفة، وأكياس القمامة الملقاة داخل مجرى سد الوادي.

ومن جهة أخرى، أعلن المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيانه اليوم، أنّه ستكون هناك تقلبات مناخية خلال اليومين المقبلين، مع احتمالية ارتفاع أمواج البحر ووصول المياه لمنطقة الكورنيش.