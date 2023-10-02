سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في المنصورة

شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في المدينة.

وكشفت الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خاصة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وفقًا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، مؤكدة أن انخفاض الحرارة سيكون بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، مع استمرار تأثير امتداد منخفض جوي وكتل هوائية قادمة من طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الممطرة حتى الأربعاء المقبل.

أجواء خريفية بالدقهلية

ولفتت «الأرصاد» إلى أن درجة الحرارة المئوية في محافظة الدقهلية العظمى تبلغ 30 درجة مئوية بينما الصغرى تبلغ 22 درجة مئوية، كما توقعت أن يكون هناك انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتسود أجواء خريفية، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب البلاد على فترات متقطعة اتخاذ الاستعدادات كافة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة بالدقهلية.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، أنه جرى اتخاذ الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة، وتقلبات الجو، وعمل اجتماعات طارئة مع عدد من رؤساء المدن لصيانة السيارات والمعدات والتعامل السريع مع تقلبات الجو وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس، والتعامل الفوري معها، وإصلاح أية أعطال.