«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم.. سقوط أمطار على هذه المحافظات

أعلنت الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، مُحذرة من سقوط أمطار في العديد من المحافظات، وذلك بعد ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، التي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، فضلًا عن نشاط حركة الرياح في بعض الأماكن، واضطراب البحر.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم، وأماكن سقوط الأمطار وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، في ثاني أيام الدراسة رسميًا في جميع المدارس.

الأرصاد الجوية تحذر من الأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، ومدن القناة، والصحراء الغربية، التي قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في المحافظات، فإنّ الأرصاد الجوية كشفت أنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء، بينما يكون مُعتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، يتحول إلى لطيف خلال الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما أنّه من المتوقع أن تشهد مناطق السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، نشاطًا في حركة الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فضلًا عن الظواهر الجوية، التي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، وحركة رياح معتدلة، فيما تسجل درجة الرطوبة العظمى 80 والصغرى 35.

الوجه البحري ومدن القناة: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، ورياح معتدلة تبلغ سرعتها 28 كم/ س، بينما تسجل درجة الرطوبة العظمى 85 والصغرى 40.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22، وسط وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، ورياح نشطة أحيانًا تبلغ سرعتها 34 كم/ س، فيما تسجل درجة الرطوبة العظمى 90 والصغرى 50.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، ورياح نشطة أحيانًا تصل سرعتها إلى 30 كم مترًا، وتسجل درجة الرطوبة العظمى 90 والصغرى 55.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمةةى 34 والصغرى 27، فيما تنشط حركة الرياح لتبلغ سرعتها 42 كم/س، وتسجل الرطوبة العظمى 60 والصغرى 30.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21، وسط وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، ورياح نشطة أحيانا تبلغ سرعتها 36 كم/س، وتسجل الرطوبة العظمى 60 والصغرى 20. جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26، فيما تنشط الرياح أحيانا لتبلغ سرعتها 34 كم/س والرطوبة 35 والصغرى 15.