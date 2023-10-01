«الأرصاد»: سقوط أمطار خفيفة على السواحل اليوم قد تمتد إلى القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم، تعرض عدد من المناطق في الجمهورية لسقوط أمطار خفيفة، مؤكدة أنّ الأمطار لن تكون لها تأثيرات معرقلة على شؤون الحياة اليومية للأفراد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ التوقعات أوضحت الأماكن التي تشهدها السواحل الشمالية اليوم، مشيرة إلى أنّ هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على عدد من المناطق اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس مائل للحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، يكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس

فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي توقعات الهيئة العامة للأصاد الجوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

السواح الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 والصغرى 24

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 28 درجة مئوية.