تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أجواء لطيفة ليلا وتساقط أمطار على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تساقط أمطار على عدة مناطق خلال 72 ساعة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 20: 30%، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد، أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الاثنين 2 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 4 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 26 درجة مئوية.