محافظ الفيوم يوجه بتوفير مشروع لشاب فقد ذراعه أثناء العمل

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، بتوفير طرف صناعي لعامل فقد ذراعه إثر إصابته التي تعرض لها خلال عمله داخل أحد المصانع، فضلًا عن توفير مشروع له من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما وجه محافظ الفيوم، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الذين أبدوا رغبتهم في تنفيذ مشروعات للارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم، وتحسين دخولهم.

اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

وكان محافظ الفيوم، عقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، اليوم الاثنين، حيث استمع إلى شكواهم وطلباتهم، وذلك بهدف وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستمع محافظ الفيوم لاحتياجات ومطالب عدد من المواطنين، موجهًا بحلها أبرزها عبر توفير مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية.

ووجه المحافظ، مسؤولي التضامن الاجتماعي بدراسة تلك الحالات، وإنهاء الإجراءات اللازمة للصرف للمستحقين، فضلًا عن دراسة إمكانية توفير معاش شهري لبعض الحالات المستحقة.

توفير فرص عمل للشباب

ووجه الأنصاري، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لمجموعة من الشباب في شركات ومصانع القطاع الخاص.

وكلف المحافظ الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، بدراسة مطالب بعض العاملين بقطاع التعليم، مشددًا على إتخاذ اللازم بما يتناسب مع ظروفهم، وانتظام سير العملية التعليمية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي.

دراسة توفير وحدات سكنية للمستحقين

وبشأن توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، وجه الأنصاري، رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة الفيوم، ببحث ودراسة توفير وحدات سكنية للحالات المستحقة.

كما وجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع مسؤولي الصرف الصحي لمعاينة والوقوف على مشكلة الصرف الصحي بطامية، والعمل على حلها.