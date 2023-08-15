محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية «دور ثان» بنسبة نجاح 98%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2023، بنسبة نجاح بلغت نحو 98.82%، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

واعتمد محافظ الفيوم، تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 وقرر خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي نحو 5 درجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

من ناحيتها أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنّ نسبة عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بلغ نحو 14 ألف و89 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات نحو 11 ألف و450 طالب وطالبة، نجح منهم 113 ألف و15 طالب وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح قد بلغت نحو 98.82%.

نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية

وكشفت أنّه فيما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية الدور الثاني 2023 فإنّه قد تقدّم لأداء الامتحانات نحو 14 طالبًا وطالبة نجح منهم 13 ورسب شخص واحد، بنسبة نجاح بلغت 92.8%.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 عقدت في الفترة من 24 يوليو الماضي وحتى 31 من نفس الشهر.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

من ناحية أخرى اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية بحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي، بلغ نحو 228 درجة بدلًا من 233 درجة وذلك لوجود الكثير من الأماكن الشاغرة في المدارس الحكومية.