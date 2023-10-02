السيسي: لو عاوزين ننجح الدولة هتمشي تلت أرباع المشوار والباقي على القطاع الخاص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المسار الناجح يتطلب تعاونا بين الدولة والقطاع الخاص، ما يعني أنّ النجاح يستلزم أن تسير الدولة ثلاث أرباع المشوار، والربع الباقي على القطاع الخاص، أي أنّ الدولة يمكنها بناء مستشفيات بمواصفات يرغب فيها المستثمر، ثم يديرها كأنّه هو الذي نفذها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «إذا كان المستثمر يريد إنشاء مستشفى فستكون الخطوات كثيرة، ومنها تخصيص قطعة أرض، وتنفيذ تصميمات، والحصول على قرض، وهي إجراءات تتطلب من 5 إلى 7 سنوات، بينما الدولة قادرة على إنجاز كل هذه الأمور في عامين وإعطائها إلى المستثمر لإدارتها.