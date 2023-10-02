الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات الدولة المصرية في ملف التضامن

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات الدولة المصرية في ملف التضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، خلال فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز».

وذكر التقرير، أنَّه في عام 2013 وصلت معدلات الفقر في مصر إلى 26.2% وبلغت نسبة الفقر في الريف 51% عام 2013، لذلك، فقد كانت أولوية الدولة المصرية هي تحسين حياة المصريين.

وفي مقدمة تحركات الدولة في ملف العدالة الاجتماعية، كانت مبادرة «حياة كريمة» أكبر مشروع قومي في تاريخ الدولة المصرية وأكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري بتكلفة تقديرية تزيد على تريليون جنيه.